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воскресенье, 2 сентября, 2018, 14:52 Мир
Тереза Мэй о вероятном повторном рефрендуме о выходе из ЕС: Это будет коварной изменой

Премьер Британии Тереза Мэй выступила в защиту плана действующего правительства, заявив, что «не сдастся» сторонникам повторного референдума по выходу Британии из Евросоюза.

Об этом Тереза Мэй написала в The Sunday Telegraph сообщает Новое Время.

«Это будет коварной изменой нашей демократии», – написала премьер.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали «нет» Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовали 52% избирателей, против – 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, Уэльс и Англия поддержали Brexit.

В июле правительство Великобритании заключило соглашение по выходу из ЕС в загородной резиденции в Чекерсе. План предусматривает, что Британия будет следовать общеевропейским стандартам и правилам регулирования в сфере торговли товарами и сельхозпродукцией, а в обмен получит право на неограниченную торговлю ими на едином европейском рынке.

Евроскептики раскритиковали соглашение как слишком мягкое. По их мнению, соглашение в Чекерсе оставляет страну в зависимости от Евросоюза и, чтобы этого избежать, нужен «жесткий» Brexit – выход Британии из Европейского единого рынка, Таможенного союза ЕС и прекращения распространения юрисдикции Суда Европейского союза в Британии.

Из-за несогласия с позицией Терезы Мэй,  глава МИД Британии Борис Джонсон и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис покинули правительство.

Великобритания планирует выйти из состава ЕС 29 марта 2019 года.

 
референдумЕвросоюзновости мира
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