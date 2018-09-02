Сутки в ООС: 11 обстрелов боевиков, один украинский военный погиб, еще двое ранены

Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск, а во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

«На протяжении прошлых суток, 1 сентября, ситуация в районе проведения операции имела признаки стабилизации и оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, противник при этом не применял», – говорится в утренней сводке.

Отмечается, что российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Южное, Павлополь, Водяное и Широкино.

Ночью же противник дважды обстрелял позиции наших войск. На Донецком направлении – из стрелкового оружия, на Мариупольском направлении – из стрелкового оружия и гранатометов. Потерь или раненых в результате этого нет.

«Противник заметно снизил количество обстрелов, хотя и не прекратил их на время «школьного» перемирия полностью. Подразделения Объединенных сил придерживаются взятых на себя обязательств по прекращению огня», – отметили в штабе.

К сожалению, во время ведения боевых действий за прошедшие сутки один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще двое получили ранения.

Вместе с тем, за прошедшие сутки трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, еще двое ранены.

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