Солист легендарной группы U2 потерял голос во время выступления

Во время выступления в Берлине, солист ирландской группы U2 Боно потерял голос, вследствие чего было принято решение отменить концерт.

Об этом сообщает «BBC News».

Во время концерта в рамках мирового тура Innocence Experience, на стадионе Mercedes-Benz Arena в субботу был отменен концерт группы U2. В заявлении на сайте группы говорится, что они приносят извинения за инцидент. «Перед выступлением у Боно было все прекрасно, но после нескольких песен, он полностью потерял голос.» – сказали U2.

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