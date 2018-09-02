Российский след: В Николаеве убили известного ученого-исследователя Голодомора Николая Шитюка

В субботу, 1 августа, в Николаеве нашли убитым известного ученого, исследователя Голодомора, профессора университета имени Василия Сухомлинского Николая Шитюка.

Об этом сообщает местное издание «Новости-N» со ссылкой на источник в прокуратуре.

Сначала издание сообщило, что в квартире многоэтажного дома Николаева на пересечении Центрального проспекта и 3-й Слободской нашли тело человека с признаками насильственной смерти.

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире на первом этаже – жилое помещение сдавали в аренду почасово.

По информации «Новости-N», мужчина снял квартиру на три часа. После окончания указанного времени хозяйка квартиры начала звонить арендатору, но его телефон не отвечал.

«Когда она приехала на квартиру, то нашла мужчину с ножом в спине без признаков жизни», – говорится в сообщении.

В полиции заявили, что «устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления».

Начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УК Украины «умышленное убийство», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Позже «Новости-N» сообщил, что убитый – известный ученый Николай Шитюк.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, эксперты и кинологи. После проведения всех оперативно-следственных действий тело убитого отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Комментируя информацию о смерти Шитюка, председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко заявил о возможном «российском следе».

«Николай Шитюк был ярким примером искреннего служения науке и своей стране. Учитывая его вклад в развенчивание мифов советской империи, которую копируют сегодня наши восточные соседи, я бы не исключал версию с российским следом в трагической смерти настоящего патриота Украины», – написал он в Facebook.

Николай Шитюк – академик Украинской академии исторических наук, доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины.

С 2008 года возглавлял Учебно-научный институт истории и права Николаевского национального университета имени Василия Сухомлинского.

Среди основных трудов: «Голод-геноцид 1932-1933 рр. на территории Николаевщины: взгляды историков, очевидцев, архивные материалы» и «Национальная книга памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Николаевская область».

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