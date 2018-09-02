Российские пранкеры «атаковали» министра обороны Украины Полторака

В ночь на воскресенье российские пранкеры пытались спровоцировать министра обороны Украины Степана Полторака.

Об этом сообщает сайт Минобороны.

«Сегодня в полночь российские пранкеры сделали попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться относительно последних событий в зоне проведения операции Объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей», – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, целью такой выходки было переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных.

«Их попытка была сразу же разоблачена, и они, понятным для них языком, были «отправлены в соответствующем направлении». Провокация не удалась», – сообщили в Минобороны.

Как сообщалось, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка. Впоследствии в «ДНР» заявили, что в результате взрыва погибли двое человек, девять – пострадали.

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