Правнук Ивана Франко передал львовскому музею семейные вещи

Новые экспонаты появились во Львовском литературно-мемориальном музее Ивана Франко 31 августа 2018 года. Впервые за тридцать лет коллекция музея пополнилась спортивным инвентарем семьи Петра Франко, младшего сына Ивана Франко.

Как сообщил корреспондент ZIK, теннисные ракетки, нож, лук, шахматы, весла и тиски в музей передал правнук Ивана Франко – Петр Галущак. Он и рассказал, как удалось сохранить вещи до этого времени.

«Я не застал Петра Ивановича Франко живым – его уничтожили в 41 году, а я родился в 54 году. Но каждая вещь, которая есть у нас в доме, дышала семейной жизнью. С этим ножом мы ходили в горы – готовили на лагерной кухне, которой учил Петр Франко, – говорит Петр Галущак. – Бинокль давали только в руки подержать дважды в год, а затем прятали. Курительная трубка подарена ординарцем Петра Франко – Василием Готфридом. Все вещи, которые здесь есть – ценные. Мне бы было очень приятно, чтобы они были использованы с пользой для многих поколений».

Об исторической ценности вещей рассказал директор музея Богдан Тихолоз. «Сегодня в доме Франко действительно уникальное событие. Впервые за три десятилетия наша коллекция и наши фонды пополнились целой группой вещей из семьи Петра Франко. Это младший сын Ивана Франко, который унаследовал настоящий универсальный талант от отца. Поскольку был инженером, химиком, выдающимся спортсменом и военным деятелем, основателем военной авиации, основателем «Пласта», писателем, публицистом и издателем, – сообщил Богдан Тихолоз. – Это действительно многогранная фигура, которая заслуживает должного места в истории украинской культуры. Мы рады, что благодаря сотрудничеству с семьей Франко, благодаря жертвователям сегодня эти вещи приходят к нам в фонды. Эти вещи также рассказывают историю украинского соревнования, движения, теловоспитания – об украинских спортивных традициях. Это вещи военные, которые в год столетнего юбилея ЗУНР, Листопадового чина рассказывают о части нашей истории. Рассказывают, что Франко отдал национально-освободительным соревнованиям то, что у него было дорогое – своих сыновей. Петр Франко был сечевым стрелком, принимал участие в формировании авиационного подразделения Украинской Галицкой Армии. То есть, этот человек не только пером, но и оружием отстаивал украинскую державу».

Год длились формальности по передаче древностей в музей. Была проведена и специальная экспертиза. Реализовать идею помогли меценаты. «Это – личные вещи младшего сына великого Каменяра – Петра Франко. Это вещи, которые свидетельствуют: потомок Ивана Франко был успешной, прогрессивной разносторонней фигурой. Спортивное движение, «Пласт», авиация – это лишь малая толика его деятельности. Спасибо правнуку писателя Петру Галущаку и всей семье за то, что сохранили их в таком хорошем состоянии, – говорит один из меценатов, заместитель председателя Львовского областного совета Владимир Гирняк. – Благодарю также члена нашей фракции «Гражданская позиция» в облсовете Петра Корзину, что откликнулся на предложение и мы совместно приобрели эти экспонаты. Не хочу забегать вперед, но у власти Львовщины есть много планов относительно популяризации имени Франко, в отношении развития франкового движения как такового. Считаю, что семья Франко во главе с самим Каменяром должны быть брендом не только Львова или Львовской области, а и всей Украины. Сегодня к этому сделали небольшой шаг».

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