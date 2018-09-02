Появилось видео забавной сцены с угощением Варфоломея от главы РПЦ

Во время официальной встречи патриархов один из охранников патриарха Кирилла не дал ему выпить жидкость из одного из принесенных бокалов.

Об этом сообщается на странице Украинской поместной православной церкви в Facebook.

«Кому должен достаться бокал? Пересматривая видео официальной части встречи патриархов Варфоломея и Кирилла, бросилась в глаза интересная деталь. Когда один фсошник из охраны Кирилла подавал бокалы с жидкостью, в момент как п. Кирилл брался за бокал, другой фсошник судорожно перенаправил руку главы РПЦ, помог сделать правильный выбор. Реакция патриарха Варфоломея на данный конфуз достаточно сдержанная, но однозначная: четким жестом указал фсошнику идти дальше, отказавшись от предлагаемой жидкости. Так же сделали все иерархи Вселенского Патриархата. Так кому должен был достаться тот бокал, к которому по неосмотрительности потянулся п. Кирилл? Не зря мы все боялись появления «Новичка» на этой встрече. Не верят РПЦ в Константинополе», – говорится в сообщении.

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