Последнее послание Путину и Трампу: Маккейн не случайно пригласил Порошенко на похороны

Бывший постпредставитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что сенатор Джон Маккейн, который планировал каждую деталь своих похорон, не случайно пригласил президента Украины Петра Порошенко и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Об этом Пауэр написала на своей странице в Twitter.

«Конечно, не случайно, что Джон Маккейн, который планировал каждую деталь сегодняшнего мемориала, пригласил президента Украины Петра Порошенко и поставил его рядом с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом», – написала Пауэр.

По ее словам, это было отдельное сообщение для президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

«Последнее сообщение Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка стоит с нашими друзьями и союзниками», – отметила Пауэр.

Читайте также: В США обнародовали расшифровку разговора Клинтона и Ельцина о Путине

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today's memorial - invited ukraine's President @poroshenko & seared beside him @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.