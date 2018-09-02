Порошенко: Страны ЕС стали крупнейшим торговым партнером Украины

Страны Европейского Союза стали крупнейшим торговым партнером Украины – доля ЕС во внешней торговле Украины достигла 42%.

Об этом сообщает президент Петр Порошенко на своей Facebook-странице.

За первое полугодие этого года мы экспортировали в ЕС товаров и услуг на 11.2 млрд долларов США, что почти на 2 млрд долларов США больше чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, ровно год назад в полном объеме вступило в силу Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Украина и в дальнейшем будет углублять не только торгово-экономическую, но и секторальную и политическую интеграцию Украины в ЕС.

Напомним, по данным Экономической правды, по итогам 2017 года внешнеторговый оборот аграрной и пищевой продукции между Украиной и странами Европы увеличился на 30,8%, или 1,9 млрд долларов, и составил 8,1 млрд долларов.

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