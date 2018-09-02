Погибший украинский военный подорвался на неизвестном устройстве. Сейчас - 1 раненый

За прошедшие сутки, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил травмы, несовместимые с жизнью, один украинский военнослужащий.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Минобороны Александр Мотузяник.

По данным Мотузяника, во время этого же подрыва еще один военный получил ранения. Состояние здоровья раненого бойца характеризуется как удовлетворительное, он был доставлен в военный госпиталь.

Кроме того, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения вследствие вражеского обстрела. Состояние его здоровья также удовлетворительное, сейчас он получает всю необходимую медицинскую помощь.

В частности, на Луганском направлении за сутки зафиксировано 5 вражеских вооруженных провокаций. Обстрелы начались ночью и продолжались с перерывами в течение всего дня. Горячо было у н.п. Южное, Троицкое и Крымское. Враг открывал огонь в сторону наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

На Донецком направлении вчера зафиксировано 6 прицельных вражеских обстрелов, преимущественно с использованием пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия. Вражеский огонь в течение суток наши военные фиксировали возле Широкино, Водяного, и Павлополя.

В целом в течение 1 сентября враг совершил 11 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил, все обстрелы были прицельными. Фактов применения тяжелого вооружения со стороны противника вчера не зафиксировано.

По состоянию на сегодняшнее утро, 2 сентября зафиксировано 3 прицельных обстрела со стороны российско-оккупационных войск.

Против наших военных применяли гранатометы и пехотное оружие. Эти враждебные вооруженные провокации произошли этой ночью у н.п. Южное, Троицкое, Широкино и Водяное. Один военнослужащий ВСУ получил ранения.

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