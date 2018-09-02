воскресенье, 2 сентября, 2018, 17:15 События
Под посольством РФ в Киеве активисты шампанским и боярышником провели Захарченко
В Киеве под посольством РФ активисты провели в последний путь главаря сепаратистов Александра Захарченко.
Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Международный благотворительный фонд Надежный тыл, член Общественного Совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов на своей странице в Facebook.
Он пишет: Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу)))
Весело, с шампанским, шутками и танцами провели в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко.
ССО! Мы ждем следующих!
Активисты также принесли под посольство РФ бутылочку боярышника.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.