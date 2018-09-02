Под посольством РФ в Киеве активисты шампанским и боярышником провели Захарченко

В Киеве под посольством РФ активисты провели в последний путь главаря сепаратистов Александра Захарченко.

Об этом сообщил руководитель благотворительной организации Международный благотворительный фонд Надежный тыл, член Общественного Совета при Минсоцполитики Украины Дмитрий Витов на своей странице в Facebook.

Он пишет: Хожу под посольство концлагеря как на любимую работу)))

Весело, с шампанским, шутками и танцами провели в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко.

ССО! Мы ждем следующих!

Активисты также принесли под посольство РФ бутылочку боярышника.

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