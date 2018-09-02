Партактив Путина пришел на гражданскую панихиду по Иосифу Кобзону

В столице РФ Москве в воскресенье, 2 сентября, прошла гражданская панихида по советскому и российскому эстрадному певцу Иосифу Кобзону.

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что панихида длилась около пяти часов.

По подсчетам российских правоохранителей, количество пришедших составило около 6 тысяч человек.

Панихиду посетили многочисленные российские деятели культуры: Алла Пугачева, Максим Галкин, Дмитрий Маликов, Наташа Королева, Валерия и другие.

Среди пришедших были также президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и другие политики.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.