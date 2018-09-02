воскресенье, 2 сентября, 2018, 19:41 События
ООС: В результате обстрела из станковых пулеметов ранены 5 украинских бойцов
Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
Об этом говорится в сводке штаба Операции объединенных сил по состоянию на 18:00 2 сентября.
В целом, в течение суток, с 7-и до 18 часов российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.
Дерзко пренебрегая условиями «школьного» перемирия, противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по оборонцам населенных пунктов Каменка и Южное.
По данным разведки, ответным огнем двое оккупантов уничтожены и еще четверо – ранены.
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