Небо в огне над Индонезией напугало людей

Разговоры общественности по поводу конца света продолжат будоражить и пугать людей, активизируя страх покинуть Землю.

Над Индонезией вспыхнул красным пламенем шар, об этом пишут пользователи в соцсети, – пишет uagolos.

«Небо в огне» напугало людей, а десятки оставили комментарии под роликом.

«Это дико! Сделайте пожалуйста что-нибудь!!!!!», «Ничего себе, этот мир был удивительным! Это было супер безумие! Удивительный восторг скрытой цивилизацией», «Ух ты! Что это было? Космический корабль взлетает очень быстро и исчезает вдали. Было бы здорово увидеть это лично», «Ух ты!!! Впечатляющие кадры. Интересно, если кто-нибудь был в области света, чтобы увидеть, если какие-нибудь следы там?», «Наблюдения, кажется, становятся все более сложными в последнее время больше, чем просто НЛО, проходящие мимо в небе", «Нибиру над Индонезией вспыхнуло красным пламенем. На мой взгляд, ученые ошибаются, и стоит ждать конца света в 2018 году», – написали пользователи.

Стоит ли опасаться изображенного явления, пока неясно, поскольку ученые еще не назвали этот феномен и не сообщают о его возможной природе.

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