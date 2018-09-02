live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "Вижити в Україні": Жертви понінківської фабрики
2 сентября, воскресенье
Гурт «Dakh Daughters» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї неділі, 2 вересня, о 23:00!
Гурт «Dakh Daughters» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї неділі, 2 вересня, о 23:00!
2 сентября, воскресенье
Віктор Гвоздь, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України у «Hard з Влащенко»
Віктор Гвоздь, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України у «Hard з Влащенко»
3 сентября, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 2 сентября, 2018, 18:21 Регионы
На Закарпатье мощный взрыв полностью разрушил частный дом

В воскресенье около 10 утра в с.Большая Бакта (Береговский район) в частном жилом доме произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В результате кирпичный дом разрушен вдребезги, один человек (56-летний мужчина, который арендовал дом) травмирован. Сейчас ему предоставляется медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

«Предварительная причина происшествия – взрыв бытового газа, – сообщает Геннадий Москаль. – На месте работают спасатели, газовики и представители Береговской райгосадминистрации».

 

 
ЗакарпатьеГеннадий Москальвзрыв газаспасателиновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-02 21:58 :08