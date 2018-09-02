На Закарпатье мощный взрыв полностью разрушил частный дом

В воскресенье около 10 утра в с.Большая Бакта (Береговский район) в частном жилом доме произошел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба главы Закарпатской ОГА Геннадия Москаля.

В результате кирпичный дом разрушен вдребезги, один человек (56-летний мужчина, который арендовал дом) травмирован. Сейчас ему предоставляется медицинская помощь, угрозы его жизни нет.

«Предварительная причина происшествия – взрыв бытового газа, – сообщает Геннадий Москаль. – На месте работают спасатели, газовики и представители Береговской райгосадминистрации».

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