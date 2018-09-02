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воскресенье, 2 сентября, 2018, 23:51 Курьезы
На фото Марса возле щита обнаружен череп гуманоида

На фото Марса, представленных NASA, уфолог Скотт Уорринг обнаружил череп гуманоида. По словам «охотника» за НЛО, находка является очередным подтверждением существования представителей инопланетного разума.

Об этом сообщают Цікавості.

«На двух фотографиях NASA обнаружил на Марсе настоящий череп гуманоида. Я считаю, что это какой-то чужеродный вид, который некогда жил на Красной планете. Все дело в том, что ДНК инопланетян у продвинутых цивилизаций, которые опережают землян на миллионы лет, имеют более двух ниток. Их количество может достигать десяти и более. За счет этого достигается определенная разница между разновидностями неземных существ», – заявил исследователь.

Пользователи Сети активно поддерживают Уорринга, считая, что большая часть предметов, обнаруженных на Марсе, очень хорошо хранится, поскольку отсутствует атмосфера.

Сам же уфолог уже долгое время пытается доказать общественности, что инопланетяне действительно существуют

 
космосМарс
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