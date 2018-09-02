На Донетчине все КПВВ работают в обычном режиме

На всех КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан и транспортных средств восстановлено и происходит в обоих направлениях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

В контрольных пунктах въезда-выезда на въезд и выезд сегодня утром находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 0/50; «Марьинка» – 0/30; «Новотроицкое» – 20/15; «Гнутово» – 10/30.

В Госпогранслужбе отмечают, что вчера, на дорожных коридорах в пределах Донецкой области отмечалось затруднение движения для граждан из-за действий российско-оккупационных войск. В связи с этим, по сравнению с предыдущими сутками, отмечено уменьшение пассажиро-транспортного потока.

В целом за прошедшие сутки через КПВВ проследовало 15,1 тысячи человек и 1,8 тысячи транспортных средств:

«Майорское» – 2508 человек и 465 транспортных средств;

«Марьинка» – 2186 человек и 555 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 2269 человек и 600 транспортных средств;

«Гнутово» – 744 человек и 215 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 7395 человек.

Вчера военнослужащими Госпогранслужбы совместно с представителями фискальной службы, из состава Объединенных сил, в контрольном пункте въезда-выезда «Гнутово» обнаружили более тысячи пачек сигарет. Товар был скрыт в конструкционных особенностях автомобиля «Мерсесдес», который ехал на выезд во ВОТ Украины. Стоимость товара составила более 34 тысячи гривень. Товар и автомобиль изъяты сотрудниками ДФС.

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