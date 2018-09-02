Минимум двое погибших, 11 раненых - взрывы на авиабазе в Сирии

В результате серии взрывов на авиабазе Меззе сирийской армии под Дамаском погибли по меньшей мере двое бойцов проправительственных сил, сообщили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.

«В результате погибли двое проправительственных бойцов, еще 11 получили ранения, некоторые из них находятся в критическом состоянии», – цитирует Radio Farda заявление главы Сирийского центра Рами Абделя Рахмана - сообщает Новое Время.

По данным сирийских наблюдателей, авиабаза Меззе, возможно, была поражена «израильской ракетой, которая попала в склад боеприпасов, в результате которого взрывы начались один за одним».

Сирийские государственные СМИ со ссылкой на источник в армии Сирии сообщили, что Израиль не причастен к взрывам на авиабазе. Причиной взрывов послужило короткое замыкание на складе боеприпасов.

Напомним, что на авиабазе Меззе сирийских правительственных войск под Дамаском в ночь на 2 сентября произошла серия взрывов.

На авиабазе Меззе дислоцировано разведывательное управление ВВС Сирии. В начале 2017 года сирийское правительство обвинило Израиль в бомбардировке базы.

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