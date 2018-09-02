Мы сделаем это быстро, – Луценко о закрытии дела против Захарченко

Генеральная прокуратура закроет уголовное производство против убитого лидера боевиков ОРДО Александра Захарченко.

Об этом сообщил в субботу генпрокурор Юрий Луценко в Марьинке, информирует Украинская правда.

«Будет принято процессуальное решение в уголовном производстве. Я думаю, что мы сделаем это быстро и с ощущением, что наказание нашло преступника», – сказал Луценко.

Он добавил, что не поддерживает "разговоров об эмпатии и общечеловеческих ценностях" в отношении экс-лидера донецких боевиков.

«Человек, который замахнулся на свою страну, который бросил миллионы людей в пучину войны и несчастий, заслужил ту смерть, которой погиб Захарченко», – считает генпрокурор.

Как сообщалось, 31 августа главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко был убит в результате взрыва в центре Донецка.

31 июля 2014 года Захарченко было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

В тот же день в связи с тем, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение подозреваемого не оказалось возможным, он был объявлен в розыск.

1 августа 2014 года суд предоставил правоохранителям разрешение на задержание «главы» ДНР для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

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