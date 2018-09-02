Кравчук: На Православном соборе в 1990 обращение к Вселенскому патриарху подписали все Церкви

В 1990 году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором его члены приняли решение «о просьбе предоставления Томоса автокефалии».

Об этом рассказал первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал в интервью «Главкому».

«Вселенский, а мы с Ющенко были у Вселенского дважды, давно повторял одну и ту же фразу: нет обращения всех православных церквей в Украине до этого. А было ли такое обращение? Было в 1990 году. В 1990-м году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором его члены приняли такое решение и подписали его «о просьбе предоставления Томоса автокефалии». Это обращение подписали те, кто сегодня против (церковь Московского патриархата). Действует ли сегодня то обращение? Не знаю. Но его можно использовать, по крайней мере, попытаться», – отметил Кравчук.

Он считает, что раньше Россия влияла на Вселенского патриарха.

«Я думаю, что тогда влияние на него России был больше, чем сейчас. Теперь, когда Россия не посетила собор Вселенского на Кипре (в 2016 году), для других церквей открылись если не дверь, то форточка. Вселенский патриарх понял: ему нужна поддержка, а Украинская православная церковь-вторая по размеру в мире. И тогда, когда Ющенко был президентом, он пригласил Вселенского патриарха в Украину, и тот приехал. Тогда Вселенский говорил, что сначала надо решить вопрос принятия Украины в лоно матери-церкви – Константинополя. И сегодня Вселенский патриарх говорит об этом, кстати.

По его мнению, аннексия, если использовать политическую терминологию, украинской церкви в состав русской была насильной», – отметил экс-президент.

По его мнению, сегодня есть все предпосылки для того, чтобы вопрос Томоса решался.

«Я не могу сказать и не буду говорить о том, дадут ли (Томос. – ред.). Потому что власть спешила объявить, что Томос дадут до Крещения Руси. И после этого начались даже какие-то кадровые перестановки (речь об увольнении заместителя главы Администрации президента Ростислава Павленко, который в Администрации занимался как раз вопросом переговоров по Томосу – «Главком»). Это такая большевистская формула: начальник не делает ошибок, его подводят подчиненные. И тех, кто подводит, надо увольнять обязательно. Поэтому «дадут ли Томос?» – это сложный вопрос, но предпосылки для того, чтобы такой вопрос решался, есть», – подчеркнул Кравчук.

Экс-президент добавил, что после визита к Вселенскому патриарху Московского патриарха Кирилла «многое прояснится, в том числе и для Украины».

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