Кого будут поддерживать украинские олигархи на будущих президентских выборах. Анализ

Эксперты Национального банка и финансисты коммерческих учреждений прямо говорят о том, что на курс доллара с осени до марта 2019 года будут давить предстоящие выборы президента. И бизнес и простые граждане в предвкушении изменений могут запасаться валютой и разгонять курс. Влиятельные же бизнесмены в Украине, а именно олигархи, никогда не остаются статистами перед выборами и не будут просто наблюдать за колебанием валюты, а будут играть.

Об этом говорится в программе «Первые о главном. Детали» на телеканале ZIK.

Они не были президентами и премьерами, но уже 20 лет остаются самыми влиятельными украинцами. Хотя не так давно первые лица государства обещали, что состоится курс на деолигархизацию.

На этой неделе журнал «Новое время» обнародовал свежий рейтинг самых влиятельных лиц: Петр Порошенко – на первом месте, второй – Ринат Ахметов, пятый – Игорь Коломойский, восьмой – Виктор Пинчук, и только олигархическая пара Дмитрий Фирташ и Сергей Левочкин не попали в топ-десятку. То есть главные богачи, если и не усилили своих позиций, то их и не потеряли.

«Очень быстро стало понятно, что война против всех олигархов слишком рискованная. Война против всех олигархов может привести к поражению», – сказал политолог Владимир Фесенко.

Теперь в Украине на слуху фамилии пятерых олигархов. Они имеют интересы в политике, готовятся к президентским выборам и подбирают кандидатов. Но самых известных олигархов нет ни в одном финансовом отчете. Аналитик движения «Честно» проанализировал официальные финансовые отчеты всех политических партий и ни в одном не нашел фамилии хотя бы одного олигарха.

«Сами партии не хотят афишировать свою связь с олигархами. Люди негативно воспринимают это явление влияния на политические партии», – отметил аналитик движения «Честно» Игорь Фещенко.

По закону гражданин может перечислить партии до полутора миллиона гривень, юридическое лицо до трех миллионов. Это совсем не те суммы, с которыми идут на президентские выборы.

«Если брать во внимание президентскую всеукраинскую кампанию, надо иметь где-то 50 миллионов долларов США. Я думаю, что будут кандидаты, которые потратят больше», – рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

Опрошенные журналистами эксперты сходятся в одном, расходы партий не совпадают с реальными. В частности, никто не декларирует расходов на подкуп избирателей и вот тут можно искать деньги олигархов.

«Значительная часть средств олигархата нелегализирована. Это черные деньги, которые фактически в избирательной кампании могут принимать участие, в качестве наличности», – отметил политолог Олесь Доний.

«Эфирное время, рекламные материалы, полиграфия, работа агитаторов во время кампании, стоят достаточно больших денег, которые вряд ли есть у обычных людей», – добавил Гайдай.

Одними деньгами поддержка кандидатов олигархами не ограничивается. В арсенале богачей услуг для политиков также: телеканалы, работники их предприятий, свои люди в местных правоохранительных органах.

«Как можно заметить действие того или иного олигарха? Что показывают приближенные телевизионные или другие ресурсы, которые ассоциируются с тем или иным олигархом», – считает Доний.

Журналисты проанализировали рекламу политиков на телеканалах. Так, рекламные ролики Юлии Тимошенко чаще всего появлялись на 1+1, ICTV и СТБ, Олег Ляшко чаще всего – на телеканале «Украина», «Оппозиционный блок» – преимущественно на Интере, Вадим Новинский там же, а еще на телеканале «Украина», и только Петр Порошенко – на всех основных телеканалах, но чаще всего на «Украине».

Соответствует ли реклама реальной поддержке политиков олигархами и кого из кандидатов в президенты будут поддерживать, анализировали эксперты.

«Порошенко будет пытаться остаться в игре и будет поддерживать свою кандидатуру», – считает Фесенко.

Исходя из этих интересов, все свои возможности и ресурсы Президент направит на реализацию собственного плана второго срока. Однако, не исключают опрошенные «Деталями», ставки президента и на других кандидатов.

«Это финансовая поддержка кандидатов-спойлеров. То есть рассеивание голосов с помощью большого количества кандидатов и политических проектов партий. Количество таких проектов может вырасти до пяти и даже до десяти», – отметил политолог Александр Солонтай.

Также, если проанализировать, эксперты называют как минимум двух кандидатов, которых может поддержать самый богатый украинец Ринат Ахметов, в частности Ляшко. Но основная игра Ахметова начнется уже после выборов. Ведь, по словам, политолога, он всегда ставит на власть, даже если проиграл выборы.

«Он будет договариваться с любым новым руководителем страны. У него хорошие отношения с Порошенко, но если станет Тимошенко или даже Гриценко, он будет договариваться с новым президентом. Это стиль Ахметова», – сказал Фесенко.

Если же говорить об Игоре Коломойском, то, по мнению экспертов, он самый обиженный украинский олигарх. Ведь он стремится вернуть свои активы прежде всего в банковской сфере. Да и самому олигарху хочется вернуться в Украину.

«Коломойский поставит на кого угодно, но только не на действующую власть. В его фаворитных ставках могут быть собственные кандидаты, может быть Тимошенко, как способ расправы с сегодняшней властью», – говорит Солонтай.

«На президентских выборах у него есть свой личный кандидат в президенты, хотя он абсолютный аутсайдер. Это Шевченко от Укропа. И на президентских, и на парламентских выборах появляется и новая ставка. Это Зеленский», – отметил Фесенко.

Что же касается Виктора Пинчука, по мнению, политолога Александра Солонтая, его интересы давно заключаются не только в газотурбинной промышленности, а его и в первую очередь в обеспечении безопасности его тестю Кучме, ему лично и той медиаимперии, которую он построил. Ведь, Пинчука называют олигархом, который отошел от создания собственных проектов и пытается договориться со всеми. Но даже при таких условиях выделяют двоих, на кого, вероятно, может поставить зять Леонида Кучмы.

«Жена Богуцкого является депутатом и влиятельным лицом Юлии Владимировны. И если вы обратите внимание, Тимошенко периодически появляется на ІСТV», – сказал Фесенко.

«Разменные монеты в виде дополнительных кандидатов больше всего приписывают на теперешних обстоятельствах Пинчуку с Вакарчуком.Смотреть на это прямо и линейно не стоит. Даже невыдвижение кандидата в президенты, олигархом может быть использовано», – считает Солонтай.

Также, если говорить о Дмитрие Фирташе, тот же Солонтай отметил,что он является наиболее «пострадавшим» украинским олигархом. Ведь, по мнению также и его коллеги Фесенко интерес Фирташа – остаться в кругу влиятельных людей в политике, сохранить влияние и имеющиеся бизнес-активы. Возвращаться в топ- олигархи пара Фирташ-Левочкин планируют с пророссийским кандидатом в президенты.

«На президентских выборах, безусловно, это кандидатура Юрия Бойко. Это их ставка, а не Ахметова, ведь он давний партнер», – отметил политолог Владимир Фесенко.

«Фирташ, как и Ахметов с самого начала поддерживал Порошенко. Он сделал ставку на Порошенко еще задолго до избрания Порошенко президентом. Поэтому рассчитывал на большие бонусы, но получилось не так. Поэтому от Фирташа можно ждать любой неожиданной ставки, потому что он нервничает и хочет вернуться», – считает политолог Александр Солонтай.

Всех упомянутых олигархов украинцы вряд ли увидят в Верховной Раде, Кабмине или в Администрации президента, но богачи и в дальнейшем будут иметь значительное влияние на политику, по меньшей мере еще двадцать лет.

Напомним, председатель Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины» Алексей Кошель говорил о том, что на выборах Президента Украины в 2019 году следует ожидать рекордное количество кандидатов.

Алексей Братущак, Первые о главном, Детали.

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