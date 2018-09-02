Готовят новую ловушку для Украины: Медведчук улетел в Москву, – СМИ

Украинский политик и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук на своем самолете Falkon 900 с бортовым номером P4-GEM сегодня утром вылетел из Киева в направлении Москвы.

С какой целью политик отправился в Россию точно неизвестно. Об этом сообщила украинская журналистка Татьяна Высоцкая, передает Vistochka.

«Самолет Медведчука вылетел из аэропорта Жуляны в 9:45. Полетел в Москву. Думаю, готовят какую-то новую ловушку для Украины», – сказала она.

Высоцкая отметила, что недавняя ликвидация главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко означает «возвращение» временно оккупированного Донбасса еще до выборов.

«Недавнее убийство в Донецке главы так называемой ДНР Захарченко может свидетельствовать о том, что до выборов нам собираются "вернуть Донбасс". На условиях Москвы, записанных в Минских соглашениях. Что должно в итоге привести к федерализации и распаду Украины, вплоть до уничтожения нашей государственности. Именно этого хочет Путин», – рассказала журналистка.

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