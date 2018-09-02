live
Aнонси
Анонс програми
Анонс програми "Вижити в Україні": Жертви понінківської фабрики
2 сентября, воскресенье
Гурт «Dakh Daughters» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї неділі, 2 вересня, о 23:00!
Гурт «Dakh Daughters» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї неділі, 2 вересня, о 23:00!
2 сентября, воскресенье
Віктор Гвоздь, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України у «Hard з Влащенко»
Віктор Гвоздь, екс-голова Служби зовнішньої розвідки України у «Hard з Влащенко»
3 сентября, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
воскресенье, 2 сентября, 2018, 20:13 Политика
Готовят новую ловушку для Украины: Медведчук улетел в Москву, – СМИ

Украинский политик и кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук на своем самолете Falkon 900 с бортовым номером P4-GEM сегодня утром вылетел из Киева в направлении Москвы.

С какой целью политик отправился в Россию точно неизвестно. Об этом сообщила украинская журналистка Татьяна Высоцкая, передает Vistochka.

«Самолет Медведчука вылетел из аэропорта Жуляны в 9:45. Полетел в Москву. Думаю, готовят какую-то новую ловушку для Украины», – сказала она.

Высоцкая отметила, что недавняя ликвидация главаря так называемой «ДНР» Александра Захарченко означает «возвращение» временно оккупированного Донбасса еще до выборов.

«Недавнее убийство в Донецке главы так называемой ДНР Захарченко может свидетельствовать о том, что до выборов нам собираются  "вернуть Донбасс". На условиях Москвы, записанных в Минских соглашениях. Что должно в итоге привести к федерализации и распаду Украины, вплоть до уничтожения нашей государственности. Именно этого хочет Путин», – рассказала журналистка.

 
Владимир ПутинВиктор МедведчукУкраинановости Украиныновости политики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-02 21:56 :37