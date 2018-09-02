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воскресенье, 2 сентября, 2018, 23:00 События
Фото гигантского подсолнуха шокировало пользователей сети

В сети показали фото с огромным подсолнухом, который вырос возле дома, и его размеры действительно впечатляют!

На платформе Reddit пользователь с ником Verryfastdoggo поделился эпическим снимком с огромным подсолнухом, который всего за 13 часов увидели более 93 тыс. человек, сообщает Максимум.

Фотография настолько удивила людей, что они оставили более 1,3 тыс. комментариев.

Кажется, к тому, что растение вырастет такой гигантским, не были готовы и хозяева.

 
фотоновости Украиныподсолнух
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2018-09-03 01:57 :50