Экс-постпред США в ООН считает размещение Порошенко возле Столтенберга – посланием Маккейна

Экс-постпред США в ООН Саманта Пауэр считает «посланием» покойного сенатора Джона Маккейна к президентам России и США тот факт, что на церемонии прощания с ним президент Украины Петр Порошенко стоял рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом она написала в Twitter - сообщает Украинская правда.

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today's memorial - invited ukraine's President @poroshenko & seared beside him @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.