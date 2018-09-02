Дания задержала судно с 19 россиянами

Власти Дании арестовали у мыса Скаген судно «Новая Земля», принадлежащее Мурманскому морскому пароходству.

Как пишет Украинская правда со ссылкой на «Известия», по данным российского профсоюза моряков, на борту судна находятся 19 россиян.

Россияне жалуются, что «Новая Земля» – не первое арестованное зарубежом судно пароходства. В июле в Испании арестовали теплоход «Полюса», который до сих пор стоит у берегов Сеуты.

В профсоюзе моряков отметили, что на данный момент как минимум 80 российских моряков находятся в плачевном состоянии по вине судовладельца, а также отметили, что Мурманское морское пароходство игнорирует запросы о планах выхода из ситуации.

В июне в Эстонии арестовали российский паром «Петербург» за долги, возникшие в прошлом году во время стоянки в Риге.

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