Боевики «ДНР» задержали на КПВВ двоих гражданских, – представитель омбудсмена

Утром боевики задержали двух мужчин на КПВВ на линии разграничения и отправили их в комендатуру.

Об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Павел Лисянский.

«Утром двух мужчин задержали и отправили в комендатуру. Сейчас «отработали» Донецк, теперь отрабатывают другие части ОРДО, чтобы, как они говорят, «поймать диверсантов». Это они так работают», – отметил он.

Лисянский уточнил, что сейчас на всех КПВВ наплыв людей уменьшился, ведь «люди хотят пересидеть дома и стараются не выезжать никуда».

«Мужчин обычно отправляют в местные комендатуры, там более тщательно досматривают и «рекомендуют» – ехать или не ехать. Я сам могу говорить не о всех задержанных, их может быть гораздо больше. Утром был на линии разграничения, и мне сообщили местные жители о минимум двух задержанных», – отметил представитель омбудсмена.

Ранее Лисянский со ссылкой на собственные источники сообщил, что в оккупированном Донецке боевики задержали 14 человек, обвиняя их в подготовке покушения на своего главаря Александра Захарченко. Четверо задержанных под пытками признались в сотрудничестве с Украиной.

31 августа в оккупированном Донецке во время взрыва в ресторане «Сепар» был смертельно ранен «глава ДНР» Александр Захарченко.

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