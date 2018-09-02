Активистка Украинского культурного центра Павленко, у которой провели обыск, выехала из Крыма

Активистка Украинского культурного центра Ольга Павленко, у которой 29 августа прошел обыск, выехала с оккупированного полуострова на материковую часть Украины.

Об этом сообщил корреспондент Общественного радио.

Напомним, 29 августа сотрудники ФСБ в оккупированном Крыму провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко.

Утром того дня они постучали в дверь ее квартиры и представились сотрудниками ЖКХ. Они сказали, что Павленко заливает соседей снизу. После того, как Ольга открыла им дверь, они предъявили ей постановление на обыск, дождались адвоката и провели обыск в квартире.

Причиной для проведения обыска стало постановление Киевского районного суда города Симферополя. Согласно ему, некая группа людей каким-то образом угрожает крымским судьям, которые судят активистов в Крыму.

Также, по версии следователя, есть предположение, что эта группа и сама Ольга, имеет связи с «Правым сектором», который запрещен в России.

После обыска у активистки Украинского культурного центра в Крыму изъяли телефон, флэшки и тетради. Ольгу вызвали в Следственный комитет в оккупированном Крыму для дачи показаний. После этого Ольга решила покинуть оккупированный полуостров.

Сегодня, 2 сентября, она пересекла админграницу с Крымом в ПП «Каланчак» и едет в Херсон, где планирует поселиться.

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