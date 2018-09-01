Жертв Голодомора в Украине вспомнят поименно

1 сентября 2018 года, за 85 дней до Дня памяти жертв Голодомора, Украина и мир начинают чествовать погибших во время геноцида 1932-1933 годов украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

«Информационная кампания, разработанная Украинским институтом национальной памяти, предусматривает всеукраинские и международные мероприятия. В частности, 1 сентября в Киеве начнется международная акция «Зажги свечу памяти», которая продлится в течение 85 дней в 85 уголках мира. Ее цель – объединить украинцев всего мира и иностранных граждан ради памяти об одном из величайших преступлений в истории человечества ХХ века. Публичное мероприятие, которое будет продолжаться каждый день в другом городе, в другой стране, завершится в Киеве, 24 ноября 2018 года, на День памяти жертв Голодомора», – говорится в сообщении.

На территории Национального музея «Мемориал жертв Голодомора» в этот день будут зачитаны имена и фамилии 85 умерших детей во время Голодомора, участники события смогут почтить память погибших и зажечь свечу. Состоится также Панихида по умершим и открытие выставки «Украденное детство: дети в годы Голодомора 1932-1933 годов». Начало в 13:00.

Акция инициирована Украинским институтом национальной памяти, Министерством иностранных дел Украины, Всемирным Конгрессом Украинцев и Национальным музеем «Мемориал жертв Голодомора».

За ходом акции в течение 85 дней можно следить на веб-странице «85-ая годовщина Голодомора», разработанной Украинским институтом национальной памяти. Там на интерактивной карте мира будут маркированы свечами-метками города, где состоялись международные чествования памяти жертв геноцида.

На официальных страницах Украинского института национальной памяти в социальных сетях (Facebook,Twitter) с 1 сентября по 24 ноября, ежедневно будут размещаться материалы, воспоминания очевидцев, статьи историков, образцы народного творчества, созданные в те времена, документы, а также истории людей, которые не боялись говорить правду, помогали тем, кто нуждался в куске хлеба, спасали других ценой собственной жизни, восставали, боролись и побеждали, несмотря на давление беспощадного большевистского режима.

Как сообщалось ранее, в 11 американских штатах признали Голодомор в Украине 32- 33 годов геноцидом.

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