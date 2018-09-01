Землю может «поглотить» столкновение гравитационных волн

Американские, канадские и португальские ученые пришли к выводу, что гибель планеты Земля может вызвать столкновение гравитационных волн.

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что ученые-физики Франса Преториуса из Принстонского университета и Уильям Ист из Института теоретической физики в Канаде провели исследование.

По их расчетам, столкновение между двумя типами гравитационных волн достаточной величины может создать особый вид черной дыры, которая «поглотит» Землю.

Гравитационные волны – это сжатия и растяжения материи реальности, которое может быть вызвано интенсивным раздражением пространства-времени массивными объектами, такими как нейтронные звезды или другие черные дыры.

Как правило, любое слияние гравитационных волн происходит без последствий, пишет издание.

В то же время, по мнению ученых, существует сценарий, при котором, столкновения волн может повлиять на планеты.

В частности, для того, чтобы через слияния гравитационных волн сформировалась черная дыра, они должны чрезвычайно больших размеров.

«Мы не хотели бы, чтобы это случилось рядом, и если бы это случилось, это растянуло бы Землю на тысячи километров, и все разрушилось бы», – пояснил астрофизик Витор Кардозу из Лиссабонского университета в Португалии.

В мае астрономы из Австралийского астрономического общества обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая два дня поглощает по одной звезде размером с Солнце.

Gravitational waves could collide sucking Earth into a black hole https://t.co/j8W4bLRr66 pic.twitter.com/DzGLDP7krV — Newsweek (@Newsweek) 31 августа 2018 г.

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