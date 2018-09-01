Землю может «поглотить» столкновение гравитационных волн

Американские, канадские и португальские ученые пришли к выводу, что гибель планеты Земля может вызвать столкновение гравитационных волн.
Об этом сообщает Громадское.
Отмечается, что ученые-физики Франса Преториуса из Принстонского университета и Уильям Ист из Института теоретической физики в Канаде провели исследование.
По их расчетам, столкновение между двумя типами гравитационных волн достаточной величины может создать особый вид черной дыры, которая «поглотит» Землю.
Гравитационные волны – это сжатия и растяжения материи реальности, которое может быть вызвано интенсивным раздражением пространства-времени массивными объектами, такими как нейтронные звезды или другие черные дыры.
Как правило, любое слияние гравитационных волн происходит без последствий, пишет издание.
В то же время, по мнению ученых, существует сценарий, при котором, столкновения волн может повлиять на планеты.
В частности, для того, чтобы через слияния гравитационных волн сформировалась черная дыра, они должны чрезвычайно больших размеров.
«Мы не хотели бы, чтобы это случилось рядом, и если бы это случилось, это растянуло бы Землю на тысячи километров, и все разрушилось бы», – пояснил астрофизик Витор Кардозу из Лиссабонского университета в Португалии.
В мае астрономы из Австралийского астрономического общества обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая два дня поглощает по одной звезде размером с Солнце.
Gravitational waves could collide sucking Earth into a black hole https://t.co/j8W4bLRr66 pic.twitter.com/DzGLDP7krV— Newsweek (@Newsweek) 31 августа 2018 г.