live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
1 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
1 сентября, суббота
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
Гурт «Гайдамаки» у програмі «Гараж». Дивіться вже цієї суботи, 1 вересня, о 23:00!
1 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 1 сентября, 2018, 0:12 Общество
Землю может «поглотить» столкновение гравитационных волн

Американские, канадские и португальские ученые пришли к выводу, что гибель планеты Земля может вызвать столкновение гравитационных волн.

Об этом сообщает Громадское.

Отмечается, что ученые-физики Франса Преториуса из Принстонского университета и Уильям Ист из Института теоретической физики в Канаде провели исследование.

По их расчетам, столкновение между двумя типами гравитационных волн достаточной величины может создать особый вид черной дыры, которая «поглотит» Землю.

Гравитационные волны – это сжатия и растяжения материи реальности, которое может быть вызвано интенсивным раздражением пространства-времени массивными объектами, такими как нейтронные звезды или другие черные дыры.

Как правило, любое слияние гравитационных волн происходит без последствий, пишет издание.

В то же время, по мнению ученых, существует сценарий, при котором, столкновения волн может повлиять на планеты.

В частности, для того, чтобы через слияния гравитационных волн сформировалась черная дыра, они должны чрезвычайно больших размеров.

«Мы не хотели бы, чтобы это случилось рядом, и если бы это случилось, это растянуло бы Землю на тысячи километров, и все разрушилось бы», – пояснил астрофизик Витор Кардозу из Лиссабонского университета в Португалии.

В мае астрономы из Австралийского астрономического общества обнаружили сверхмассивную черную дыру, которая два дня поглощает по одной звезде размером с Солнце.

 
космосЗемляновости Украиныгравитация
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-01 00:40 :05