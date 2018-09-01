Известный «Шерлок Холмс» станет многодетным отцом

Звезда сериала «Шерлок» Бенедикт Камбербэтч очень хорошо скрывает новости. Знаменитость сначала скрывал роман с Софи Хантер, потом помолвка. О помолвке общественность узнала только от родителей влюбленных. С таким же рвением артист скрывает личную жизнь, особенно новости о наследниках, которых двое: 3-летний Кристофер и годовалый Хэл.

О втором ребенке поклонники узнали только через месяц после его рождения, – сообщает comments.

Некоторое время назад пресса обратила внимание на то, что жена Бенедикта сменила свой гардероб. Для появления на публике она выбирает платья свободного покроя, чтобы не было видно живот. Именно этот факт привел к выводам, что Камбербэтч скоро станет отцом третьего ребенка.

29 августа пара появилась на 75-м Венецианском кинофестивале. Для мероприятия супруга Камбербэтча появилась на публике в красном платье, которое не смогло скрыть округлившийся живот.

Именно после этого поклонники сделали вывод, что разговоры о том, что артист станет многодетным папой, подтвердились

Как сообщалось ранее, Камбербэтч спас курьера от хулиганов рядом с Бейкер-стрит.

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