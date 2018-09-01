Во Львове полтысячи курсантов Академии сухопутных войск приняли военную присягу

В субботу, 1 сентября, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного состоялся торжественный ритуал принятия Военной Присяги на верность украинскому народу курсантами-первокурсниками.

В этот день около полутысячи юношей и девушек, которые были зачислены на учебу в одно из ведущих высших военных учебных заведений – Национальную академию сухопутных войск, стали полноправными защитниками родной земли, – передает пресс-служба ЛОР.

Будут учиться первокурсники на трех факультетах и институте МПЗ по 10 специальностям. В частности, из них будут готовить офицеров для механизированных и танковых войск, командиров артиллерийских и ракетных подразделений, специалистов артиллерийской разведки, офицеров-воспитателей, культурологов, военных дирижеров, офицеров тактического звена для инженерных войск ВСУ и других формирований Украины.

«От имени областного совета поздравляю тех, кто во время войны избрал для себя военную профессию. Очень почетную во всех обществах. Однако стать офицером сегодня это не только настойчиво овладеть за 5 лет военной наукой. Это еще и глубинное чувство в душе – чувство воина, защитника украинской независимости и победителя над извечным российским врагом. Искренне желаю Вам иметь такое чувство и не ошибиться, когда придет время. Слава Академии сухопутных войск! Слава Украине», – отметил во время выступления председатель Львовского областного совета Александр Ганущин.

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