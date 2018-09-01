Вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены, – СМИ боевиков

Сепаратистская группировка «ДНР» на своих ресурсах в субботу сообщает, что в результате взрыва 31 августа в оккупированном Донецке вместе с главарем донецких боевиков Александром Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

По сообщениям, у раненых – травмы различной степени тяжести. Ранее сообщалось, что среди пострадавших есть «министр доходов и сборов» группировки «ДНР» Александр Тимофеев. О его состоянии боевики писали – «тяжелое».

Вечером 31 августа в центре контролируемого боевиками Донецка прозвучал взрыв, в результате которого был смертельно ранен 42-летний главарь группировки «ДНР» Александр Захарченко. Произошло это в местном ресторане «Сепар». Это уже не первый главарь пророссийских сил на Донбассе, который умер насильственной смертью. Раньше в таким же образом в Донецке погибли Арсений Павлов («Моторола») и Михаил Толстых («Гиви»). Вскоре после гибели Захарченко группировка «ДНР» назвала его преемника – Дмитрия Трапезникова, – передает «Радио Свобода».

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