Вашингтон прощается с сенатором Маккейном

В Вашингтонском кафедральном соборе проходит церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном.
Об этом сообщает «Голос Америки».
Церемония в Вашингтонском кафедральном соборе началась в 10 утра по местному времени. Среди тех, кто выступает с прощальным словом – бывшие президенты Джордж Буш и Барак Обама, которые обогнали Маккейна на президентских выборах в 2000 и 2008 годах.
Как отмечает издание CBS News, действующий президент США Дональд Трамп не присутствует на церемонии.
Ранее в четверг мероприятия в память о сенаторе прошли в его родном штате Аризона.
Маккейна похоронят с воинскими почестями после частной службы в часовне Академии Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, в воскресенье.
81-летний сенатор Джон Маккейн скончался в окружении семьи в субботу, 25 августа.