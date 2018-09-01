Вашингтон прощается с сенатором Маккейном

В Вашингтонском кафедральном соборе проходит церемония прощания с сенатором Джоном Маккейном.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Церемония в Вашингтонском кафедральном соборе началась в 10 утра по местному времени. Среди тех, кто выступает с прощальным словом – бывшие президенты Джордж Буш и Барак Обама, которые обогнали Маккейна на президентских выборах в 2000 и 2008 годах.

Как отмечает издание CBS News, действующий президент США Дональд Трамп не присутствует на церемонии.

Ранее в четверг мероприятия в память о сенаторе прошли в его родном штате Аризона.

Маккейна похоронят с воинскими почестями после частной службы в часовне Академии Военно-морской академии в Аннаполисе, штат Мэриленд, в воскресенье.

81-летний сенатор Джон Маккейн скончался в окружении семьи в субботу, 25 августа.

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