В Вашингтоне проходит прощание с сенатором Джоном Маккейном

В столице США Вашингтоне проходит прощание с сенатором Джоном Маккейном, который скончался 25 августа в возрасте 81 года от рака мозга.

Гроб с телом Маккейна доставили в Вашингтон из штата Аризона, где умер сенатор. Его разместили в ротонде Капитолия – «сердце» американского парламента. За всю историю такая честь выпадала лишь 30 выдающимся деятелям США, – передает «Радио Свобода».

Попрощаться с Маккейном пришли лидеры Конгресса, представители обеих партий – Республиканской и Демократической, вице-президент США Майк Пенс. Он лично выразил соболезнования матери Джона Маккейна, 106-летней Роберте Маккейн.

Маккейн, который самостоятельно планировал собственные похороны, завещал не звать на прощальную церемонию президента Дональда Трампа, жестким оппонентом которого он был.

На прощание с Маккейном в США накануне отправился президент Украины Петр Порошенко.

Сегодня в Вашингтоне состоится поминальная служба, а завтра – похороны в городе Аннаполис штата Мэриленд на кладбище академии ВМС.

Маккейн скончался в возрасте 81 года в субботу – на следующий день после того, как его семья объявила, что сенатор отказался от лечения опухоли мозга, которая была обнаружена у него в 2017 году. Маккейн перед смертью написал письмо соотечественникам, в котором заявил о величии США и напомнил, что у американцев больше общего, чем отличного, и им не стоит впадать в отчаяние из-за «нынешних трудностей».

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