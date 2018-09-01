В Украине отключили аналоговое телевидение

По всей Украине вчера, 31 августа, отключили аналоговое телевидение, поскольку страна переходит на цифровой формат.

Об этом сообщает IA ZIK.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины, 31 августа – последний день использования в Украине аналоговой технологии для телевизионного вещания.

Национальный совет призывает местные компании, которые хотят в дальнейшем работать и распространять свои программы в цифре, приобщаться к процессу развития местного вещания в цифровом формате и просит не затягивать с подачей необходимых заявлений.

При этом в аналоге продолжат вещать телеканалы на территориях, смежных с украинско-российской границей, в зоне АТО, в Крыму, а также каналы вещания НСТУ и местных телекомпаний, которые не имеют лицензий на цифровое вещание.

Как сообщили в Нацсовете, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны. Месяц назад, 31 июля, состоялось отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области.

Правительство до 2019 года решило сохранить аналоговое телевещание на территориях возле границы с Россией, а также на некоторых телеканалах.

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