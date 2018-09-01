В Украине – День знаний. «Первоклашки» идут в Новую украинскую школу

Сегодня в Украине начало нового учебного года – День знаний.

И хотя в последние годы школы сами определяются, как будет происходить празднование Дня знаний, во многих из них традиционно проходят торжественные линейки по случаю начала учебного года, проводится первый праздничный урок – ежегодно на различные темы.

В этом году во Львове отказались от традиционных школьных линеек. Для старшеклассников пройдут уроки толерантности на разные темы, а для первоклассников состоятся различные флешмобы, квесты и музыкальные действа.

В школах Львовщины праздничные линейки пройдут в основном в понедельник, 3 сентября. Зато большинство высших учебных заведений и колледжей организуют праздничные линейки в субботу, 1 сентября.

С началом учебного года школьников поздравил Премьер-министр Владимир Гройсман.

«Сегодняшний День знаний является особенным, ведь впервые наши «первоклашки» идут в Новую украинскую школу. Многолетняя работа Правительства вылилась в создание новой школьной среды. Мы кардинально меняем философию среднего образования и внедряем новые стандарты обучения, которые стимулируют школьников к инициативности и критическому мышлению, творческому подходу и ответственности.

Наша школа становится местом, где будут царить сотрудничество, взаимопомощь и уважение к личности. Новая украинская школа – это максимально благоприятное пространство для развития личности, приобретения систематических знаний и формирования гармоничного индивида, готового к взрослой общественной жизни. Уверен, что за 12 лет первые выпускники Новой украинской школы станут поколением, которое реализует себя в профессиональных сферах, о которых мы можем еще и не догадываться, и строить успешную справедливую страну», – говорится в поздравлении В.Гройсмана, обнародованном на сайте Правительства.

В.Гройсман отметил, что реформа образования является одним из приоритетов и добавил о планах улучшить условия труда педагогов.

«Одной из важнейших задач реформы является надлежащее материально-техническое обеспечение школ и достойная оплата труда учителей. Уверен, что именно престижность учительского труда и его достойная оплата станут одним из факторов успеха реформы», – отметил Премьер.

Ранее руководитель Минздрава Ульяна Супрун отметила, что школьные линейки на 1 сентября – пережиток прошлого, от которого давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет утомительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения.

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