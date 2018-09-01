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суббота, 1 сентября, 2018, 9:46 События
В так называемой «ДНР» перенесли начало учебного года из-за смерти Захарченко

Группировка «ДНР» объявила о переносе начала учебного года на контролируемых боевиками территориях из-за убийства их главаря Александра Захарченко.

Об этом пишет Радио Свобода.

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Вместо понедельника, 3 сентября, дети пойдут в школы во вторник, 4 сентября.

Похороны Захарченко боевики организуют 2 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в Донецке массово задерживают людей на улицах.
школыДНРАлександр Захарченконовости Украины
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2018-09-01 12:49 :36