суббота, 1 сентября, 2018, 9:46 События
В так называемой «ДНР» перенесли начало учебного года из-за смерти Захарченко
Группировка «ДНР» объявила о переносе начала учебного года на контролируемых боевиками территориях из-за убийства их главаря Александра Захарченко.
Об этом пишет Радио Свобода.
Вместо понедельника, 3 сентября, дети пойдут в школы во вторник, 4 сентября.
Похороны Захарченко боевики организуют 2 сентября.
Ранее сообщалось о том, что в Донецке массово задерживают людей на улицах.
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