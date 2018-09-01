В так называемой «ДНР» перенесли начало учебного года из-за смерти Захарченко

Группировка «ДНР» объявила о переносе начала учебного года на контролируемых боевиками территориях из-за убийства их главаря Александра Захарченко.

Об этом пишет Радио Свобода.

Вместо понедельника, 3 сентября, дети пойдут в школы во вторник, 4 сентября.

Похороны Захарченко боевики организуют 2 сентября.

Ранее сообщалось о том, что в Донецке массово задерживают людей на улицах.

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