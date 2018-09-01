В Швейцарии четверть населения – иностранцы

Количество иностранных жителей в Швейцарии в настоящее время составляет более четверти населения страны, хотя число новых прибывающих иммигрантов падает.

Об этом свидетельствуют данные швейцарского статистического управления, ссылаясь на The Local, сообщает «Европейская правда»

До конца 2017 года среди общей численности населения Швейцарии в 8,48 млн. человек насчитывалось 2,13 млн. иностранных граждан, что составляет 25,1% всех жителей.

Большинство иностранных жителей – европейцы, а итальянцы составляют наибольшую группу, за ней следуют немцы и португальцы.

Больше половины иностранных жителей родились в Швейцарии или прожили здесь не менее десяти лет.

Тем временем количество новых мигрантов уменьшается. Примерно 171 000 иностранцев переехали в Швейцарию в прошлом году, что на 20 000 меньше, чем в 2016 году.

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