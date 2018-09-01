В сети показали Калифорнийское «кладбище самолетов», снятое с высоты

Яссен Тодоров – болгарин, который живет в Калифорнии и преподает музыку. Еще он увлекается фотографией и полетами на вертолете. И ведет фотоблог на сайте National Geographic, а также аккаунт в инстаграме, где публикует потрясающие (без преувеличения) снимки, сделанные во время полетов над Калифорнией.

Сегодня мы предлагаем вам посмотреть фотографии кладбища самолетов и автомобилей в Сан-Франциско, которые автор назвал «Большие игрушки в Калифорнийской пустыне», – сообщает newsyou.

«Как фотографа и музыканта, меня особенно интересуют шаблоны и цвета, созданные здесь. Это совершенно сюрреалистическая сцена, которую я наблюдал сверху», – цитирует издание Яссена Тодорова.

По словам Яссена, на этом кладбище собраны тысячи автомобилей, в основном Volkswagen и Audi, с 2009 по 2015 год выпуска. Фотограф признается: ему сложно даже представить, сколько затрат понесло правительство штата, чтобы организовать транспортировку машин на эту вечную стоянку. И сколько еще энергии, ресурсов и человеческих сил было потрачено для того, чтобы изготовить все эти машины.

Стоит сказать, что Тодоров (кроме того что известный фотограф и обладатель многочисленных наград), еще и сертифицированный пилот, а также летный инструктор. Он управляет самолетом с 2002 года и до сегодняшнего момента налетал уже более 2500 часов, побывав в 500 аэропортах всего мира.

Яссен летает на небольшом самолете Piper Warrior 1976 года. По его словам, авиаперелеты – отличная возможность снимать с высоты, наблюдая потрясающие виды, и помогать увидеть их тысячам людей по всему миру.

Калифорнийское кладбище самолетов

Как сообщалось ранее, в Калифорнии разбился самолет, есть погибшие.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.