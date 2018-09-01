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суббота, 1 сентября, 2018, 11:22 Мир
В России самолет во время посадки выкатился за пределы полосы и загорелся

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту города выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Об этом сообщает Интерфакс.

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«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся.

«Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и потерял левое крыло», – сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушили.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека.

«Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатом самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии самолет упал в лес: погибла семья.
Россиясамолетпожарновости мира
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