В России самолет во время посадки выкатился за пределы полосы и загорелся

Пассажирский Boeing 737, летевший из Москвы в Сочи, во время посадки в аэропорту города выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», – сказал собеседник агентства.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся.

«Боинг выкатился за ВПП, а затем, преодолев по инерции полосу безопасности, ударился о бруствер и потерял левое крыло», – сказал источник в службах аэропорта. Он сообщил, что пожар, возникший от удара, потушили.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека.

«Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатом самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», – сказал он.

Как сообщалось ранее, в Швейцарии самолет упал в лес: погибла семья.

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