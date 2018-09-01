В Польше почтили годовщину начала Второй мировой войны

1 сентября 1939 года в 4:45 утра немецкий броненосец «Шлезвиг-Гольштейн» начал атаку на польский форпост на полуострове Вестерплатте. Ровно в это время в Польше началось чествование 79-й годовщины начала Второй мировой войны.

В мероприятиях приняли участие представители власти: премьер-министр Матеуш Моравецкий, маршалы Сейма и Сената – Марек Кухцинский и Станислав Карчевский, члены правительства, президент Гданьска, духовные лица и комбатанты, – передает «Польское радио».

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий, в частности, заявил, что Вестерплятте – это символический фрагмент Польши, где польские солдаты и общество с первых дней Второй мировой войны меняли судьбу мира; защищали свободный мир от врагов свободы, врагов Польши, врагов Европы.

По его словам, в первые дни конфликта в трех местах произошли события, очень символичные для того, что означала Вторая мировая война для Польши и всего мира. Это – город Велюнь, дом Польской почты в Гданьске и Вестерплатте. Как добавил премьер-министр Матеуш Моравецкий, враг имел значительное преимущество: «Сообщения о том, что Вестерплятте не сдается, придавало сил защитникам на всех других отрезках, на полях сражений сентября 1939 года». Несмотря на атаки с моря, суши и воздуха, солдаты Вестерплятте сдались только 7 сентября.

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