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суббота, 1 сентября, 2018, 17:43 Мир
В Кишиневе сторонники объединения с Румынией вышли на марш

Несколько тысяч манифестантов – сторонников объединения Молдовы с Румынией – принимают участие в митинге на площади Великого Национального собрания в Кишиневе.

Об этом сообщает «Укринформ».

По заявлениям организаторов акции, участники марша требуют от властей Республики Молдова принятие парламентской Декларации (по примеру румынских законодателей) об объединении с Румынией.

Сторонники объединения двух государств прошли во время марша путь длиной более 1300 км – от румынского города Алба Юлия до столицы Молдовы.

Во время марша никаких инцидентов пока не было зарегистрировано. Общественный порядок в столице Молдовы охраняют несколько тысяч полицейских. Марш был организован по инициативе неправительственной организации «Действие-2012».

Заявленный на этот же день митинг Партии социалистов был отменен, чтобы избежать всевозможных провокаций.
РумынияКишиневМолдовановости мира
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