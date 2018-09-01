В Киеве в подземном переходе нашли убитым молодого человека

В Киеве правоохранители расследуют убийство мужчины в подземном переходе в Голосеевском районе. При отработке преступления к управлению полиции доставили нескольких лиц для установления их возможной причастности к совершению преступления. Начато уголовное производство.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В 03:44 в дежурную часть Голосеевского района поступило сообщение об обнаружении мужчины с ножевым ранением в подземном переходе на проспекте Лобановского. На место происшествия выехали патрульные, следственно-оперативная группа и кинологи.

Правоохранители провели комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых, в частности опросили свидетелей, отработали место происшествия и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В результате к управлению полиции доставили нескольких лиц для проведения следственных действий и установления их возможной причастности к смертельному ранению мужчины.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершение такого преступления предусмотрено до 15-ти лет лишения свободы.

Личность погибшего на данный момент не установлена, поскольку никаких документов на месте не было. На вид мужчине 25-30 лет, был одет в темные джинсы и синюю спортивную кофту с серым верхом. Поэтому правоохранители обращаются ко всем лицам, у кого в течение ночи исчезли родственники, предоставить такую информацию, позвонив на 102.

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