В Калифорнии полиция застрелила актрису сериала «Скорая помощь»

Полицейские города Южная Пасадена в штате Калифорния застрелили актрису сериала «Скорая помощь» (ER, 1994-2009) Ванессу Маркес.

Как написала в пятницу газета Los Angeles Times, инцидент произошел 30 августа в доме актрисы, но официально подтвержден только через сутки, передает УНН.

Маркес страдала от психического расстройства.

По данным издания, сотрудники полиции прибыли в дом к Маркес, когда у той случился нервный приступ. По утверждениям полицейских, которые приводит газета, они полтора часа уговаривали Маркес поехать в больницу.

Затем, по их словам, она наставила на них пистолет. Впоследствии выяснилось, что в руках у актрисы была детская игрушка, однако двое полицейских решили, что это настоящее оружие, и выстрелили в Маркес. Она скончалась на месте происшествия.

Маркес прославилась после роли медсестры Венди Голдман в американском сериале «Скорая помощь». Актриса также увлекалась вокалом.

Как сообщалось ранее, В США умер знаменитый актер.

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