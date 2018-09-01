В день своей гибели Захарченко ехал на поминки Кобзона, – СБУ

Александр Захарченко, который погиб вечером 31 августа, ехал на поминальный ужин в связи со смертью певца Иосифа Кобзона.

Об этом журналистам рассказал глава СБУ Василий Грицак, сообщает «Укринформ».

«У нас есть данные, что он ехал в то кафе, которое, по нашим данным, ему и принадлежит, и насколько мне известно, он действительно ехал на поминальный ужин в связи со смертью Кобзона», – сказал Грицак.

31 августа глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко получил смертельное ранение в результате взрыва бомбы в центре Донецка.

Как сообщили сепаратистские СМИ, вместе с Захарченко погиб его охранник, еще 12 человек были ранены.

РосСМИ сообщили о задержании в Донецке подозреваемых в покушении на Захарченко. Отмечалось, что задержанные – «украинские диверсанты и связанные с ними лица».

За убийство Захарченко въезд и выезд из Донецка закрыли. И только после обеда 1 сентября начали единичный пропуск граждан и автомобилей в направлении выезда с оккупированной территории.

Кобзон умер накануне – 30 августа.

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