УПЦ МП слова митрополита Эммануила трактует на свой лад

В УПЦ Московского патриархата утверждают, что митрополит Эммануил после встречи патриархов Варфоломея и Кирилла в пятницу в Стамбуле не сообщал о решении предоставить автокефалию украинской церкви.

Об этом говорится в заявлении на сайте УПЦ МП.

«В комментариях митрополита Гальского Эммануила (Адамакиса) о результатах встречи Константинопольского и Московского патриархов в Стамбуле отсутствуют слова о принятии решения предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви. Распространенная относительно этого в украинских СМИ информация является неправдивой», – говорится в тексте.

УПЦ МП переводит слова митрополита так: «... Как вы знаете, в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил патриарху Кириллу во время его визита...».

По мнению представителей УПЦ Московского патриархата, в этой фразе отсутствует мысль о том, что предоставление автокефалии является утвержденным решением.

«Вместо этого митрополит Эммануил рассказывает, что патриарх Варфоломей известил патриарха Кирилла, как Константинопольской Патриархией с апреля месяца проводится исследование всех возможных вариантов предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви», – говорится в заявлении.

«Константинопольский Патриархат не только задекларировал необходимость поиска путей предоставления автокефалии, но и «имплементировал» это решение – то есть, непосредственно начал этот поиск. Однако, удалось ли Константинопольской Патриархии с апреля месяца найти варианты предоставления автокефалии, и если да, то какими она их видит – пока в речи митрополита Эммануила не сообщается. Как и не сообщается авторитетным иерархом, ставит ли перед собой Константинопольская Патриархия цель реализовать указанные варианты, если такие теоретически будут найдены», – трактуют в УПЦ МП.

Как сообщалось, в пятницу в Стамбуле прошла встреча вселенского патриарха Варфоломея с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом.

Спикер УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу, что собирается предоставить Украинской православной церкви автокефалию.

Журналист Аймурзаев привел перевод заявления митрополита Эммануила:

«Главный вопрос, который обсуждался – вопрос ситуации в Украине. Вы знаете, что там раскол, который длится более 25 лет. Вселенский Патриархат принял решение использовать все пути, чтобы решить вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Решение было принято в апреле. И мы имплементируем это решение. Об этом было сообщено Патриарху Кириллу во время его визита. Визит прошел в братской атмосфере...».

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл не стал сообщать деталей разговора с патриархом Варфоломеем.

На 1-3 сентября во Вселенской Патриархии уже запланирован Синакс (Synaxis) – собрание всех епископов этой церкви. Перед Синаксом состоится очередное заседание Священного синода патриархата.

По мнению некоторых религиозных аналитиков, на Синоде и Синаксе будут рассматривать и украинский вопрос», т.наз. вопрос томоса – предоставления автокефалии церкви в Украине.

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