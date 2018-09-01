Уолкер: США готовы расширить поставки военного вооружения Украине

Вашингтон готов расширить поставки военного вооружения в Украину, чтобы помочь стране укрепить военно-морские и воздушные силы в условиях продолжение российской поддержки сепаратистов на Востоке государства.

Об этом в интервью изданию The Guardian рассказал спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Уолкер, передает УНН.

«Они каждую неделю теряют солдат, защищая свою страну. И поэтому в этом контексте для Украины естественно строить свои военные силы, заниматься самообороной, и естественно искать помощи, и естественно, что другие страны должны им помочь. И, конечно, они нуждаются в «летальной» помощи, потому что по ним открывают огонь», – сказал Уолкер.

«Мы можем обсудить с Украиной, как с любой другой страной, что именно им нужно. Я думаю, что будет дискуссия о военно-морской способности, потому что, как вы знаете, их флот в основном был захвачен Россией. И поэтому им нужно восстановить военно-морской флот, и они имеют очень ограниченную воздушную способность. Я думаю, мы рассмотрим их силы противовоздушной обороны», – добавил он.

Напомним, ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что Украина подала запрос в Вашингтон относительно закупок систем противовоздушной обороны стоимостью 750 млн долл. за одну единицу, при необходимости минимум трех соответствующих военных комплексов для украинской армии.

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