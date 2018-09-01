Умер «министр доходов ДНР» Тимофеев – близкий соратник Захарченко, – СМИ

Кроме главаря боевиков Александра Захарченко, который погиб от взрыва в центре Донецка днем 31 августа, также умер его близкий соратник – «министр доходов» ДНР Александр Тимофеев, известный под позывным «Ташкент».

Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на источники из Донецка.

«Он умер около 22.00», – рассказал изданию собеседник, который был лично знаком с Тимофеевым.

Информацию о смерти главаря «миндоходов» террористов также распространил сайт «Миротворец», отметив, что 31 августа 2018 Александр Тимофеев был «ликвидирован российскими спецслужбами». Российские СМИ стали распространять информацию, что Тимофеев умер.

По информации СМИ, Тимофеев также пострадал в результате взрыва в кафе «Сепар», после которого умер Александр Захарченко.

Напомним, 31 августа в центре оккупированного Донецка возле кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой «ДНР» Александр Захарченко.

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