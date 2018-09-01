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суббота, 1 сентября, 2018, 14:33 Спорт
Украинец Василий Ломаченко – лучший боксер мира по версии Sky Sports

Украинца Василия Ломаченко признали лучшим боксером мира на сегодняшний день. Такие результаты дал опрос портала Sky Sports.

Sky Sports провел опрос среди своих читателей, попросив их определить лучшего боксера независимо от весовой категории. Читатели могли голосовать «за» или «против» того или иного представителя.

На первом месте оказался Василий Ломаченко. «За» него проголосовали 30.5 тысяч респондентов, 10.2 тысячи проголосовали «против».

На втором месте – Геннадий Головкин – 30.2 «за», 10.5 «против». На третьей позиции Теренс Кроуфорд. 26.2 тысячи болельщиков проголосовали «за» него, 8.5 тысяч – против.

На четвертом месте расположился еще один украинский боксер Александр Усик. «За» Усика проголосовали 22.5 тысячи фанатов. 10.5 были «против».

Напомним, свой следующий бой Василий Ломаченко проведет против Хосе Педрасы, а состоится поединок 1 декабря в пригороде Лос-Анджелеса Инглвуде.

 

 

 
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