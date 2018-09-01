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суббота, 1 сентября, 2018, 18:45 Экономика
Украина выплатила МВФ 160 млн долларов

Украина 31 августа перечислила Международному валютному фонду (МВФ) $ 160,3 млн в счет возврата основного долга.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В частности, был осуществлен платеж в размере 114,3 млн СПЗ (спецправа заимствования) или около $ 160 млн.

Платеж был проведен по программе stand by arrangement от апреля 2014 года. Всего в течение августа Украина перечислила фонду $ 605,6 млн.

Следующие платежи запланированы на 1 и 5 ноября.
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2018-09-01 20:09 :17